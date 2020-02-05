الرئيس الروسي يدعو نظيره الجزائري لزيارة موسكو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون لزيارة موسكو؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وقال بوتين - في كلمته أمام السفير الجزائري الجديد محمد شريف كورت، إن الدولتين تربطهما علاقات ودية قوية مستمرة لسنوات طويلة، لافتا إلى أنه "في الآونة الأخيرة، أجريت محادثة قصيرة مع الرئيس الجزائري في برلين، وآمل أن أراه في روسيا".ونوه بأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية العام الماضي بالجزائر كانت خطوة جادة نحو التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.واختتم بوتين كلمته قائلا: "إننا ندعم الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية، فنحن نرى آفاقا جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري- التقني من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".