وفد مصري في چيبوتي لبحث التعاون بالكهرباء والإنشاءات

التقى وفد يضم عدد من شركات المقاولات المصرية والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، وزير الكهرباء الچيبوتي يونس جيدي وكبار معاونيه، في إطار الزيارة التي يجريها الوفد حاليًا إلى چيبوتي لبحث التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء محطات للطاقة الشمسية وكذا مشروعات البنية الأساسية والإسكان، في إطار دعم مصر لجهود چيبوتي لمعالجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر نوڤمبر الماضي جراء ما شهدته من فيضانات ألحقت دمارًا كبيرًا بالبنية الأساسية بالبلاد.وأشار السفير المصري بچيبوتي محمد مصطفى عرفي، في تصريحات صحفية، إلى قيام الوفد المصري بإعداد دراسة استكشافية حول احتياجات دولة جيبوتي الشقيقة على الصعيد التنموي وكيفية تلبيتها، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقوف مصر إلي جانب أشقائها العرب والأفارقة في مساعيهم لتحقيق التنمية ومواجهة ما يتعرضون له من أزمات أو كوارث، كما يؤكد حجم الثقة التي توليها جيبوتي لمصر ولدورها الداعم والمساند لها.