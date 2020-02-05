الصين: قادرون على احتواء فيروس «كورونا» في أقرب وقت

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، اليوم الأربعاء، إن جهود الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) المستجد تمر بمرحلة حاسمة، مؤكدة قدرة بلادها على السيطرة والاحتواء على الوباء في أقرب وقت ممكن.وأضافت يينج، في تصريح اليوم الأربعاء، تعليقا على التعاون مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة (كورونا)، إن "الصين والولايات المتحدة أجرتا تواصلا وثيقا ومكثفا عبر القنوات الدبلوماسية والصحية وغيرهما حول الوباء، وتأمل الصين من الولايات المتحدة اتخاذ موقف حيادي وعقلاني وعدم اتخاذ إجراءات مفرطة، واحترام جهود الصين لمكافحة الوباء، والتعاون مع الصين والمجتمع الدولي للعمل على مكافحة الوباء وحماية أمن الصحة العامة في العالم".وتابعت يينج، أن "الوباء ينتشر ولا يميز حدود الدولة ويجب على مختلف الدول تضافر الجهود لمواجهته، وأن جهود الوقاية والسيطرة على الوباء تمر بمرحلة حاسمة"، كما أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى عدم اتخاذ تدابير وإجراءات غير ضرورية للرحلات الدولية والتجارة من أجل عدم زيادة القلق والرعب لدى المجتمع الدولي.