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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الغنوشي: مشاركة حزب «قلب تونس» يزيد من ثقة البرلمان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:44 م
الغنوشي
الغنوشي
هبه محمد
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قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التونسية المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس.

وأعلن حزب "قلب تونس" عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر في مفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

ويأتي إعلان الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، ردا على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة.

وينادي بحكومة وحدة وطنية أيضا الحزب الأول حركة النهضة الإسلامية، فيما طالب أيضا حزب حركة "تحيا تونس" بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب من أجل ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.

وأكد حزب "قلب تونس"، في بيان له، "على صواب خيار حكومة الوحدة الوطنية"، معتبرًا أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامة التي تمر بها البلاد".

وقرر "الفخفاخ" عقب تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة في العشرين من يناير الماضي، حصر المشاورات مع أربعة أحزاب رئيسية من بينها النهضة و"تحيا تونس" و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة.

واستبعد "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر" بدعوى أنهما لا ينسجمان مع المرحلة ولم يكونا من داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أمام مرشح "قلب تونس" نبيل القروي.

كما أن الفخفاخ في سباق مع الزمن لأنه يتعين عليه عرض حكومة مقترحة ونيل ثقة البرلمان في غضون شهر بحسب الدستور، لتفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

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