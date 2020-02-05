سوريا ترد على تصريحات أردوغان بشأن حلب

ردت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخول القوات التركية إلى شمال حلب بموجب اتفاق "أضنة" من خلال بيان رسمي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أكد البيان أن "الجمهورية العربية السورية تستهجن إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل ازاء سلوكياته في سوريا، وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته الى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب".ونقلت الوكالة السورية عن مصدر، قوله إن "سوريا تؤكد أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات الاتفاق التصرف بشكل منفرد".وأضاف المصدر أن "اتفاق أضنه لضمان أمن الحدود بين البلدين يهدف بالفعل إلى مكافحة الإرهاب إلا أن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم"، مشددا على أن "تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجددا نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قواته موجودة في سوريا بموجب اتفاقية "أضنة"، مؤكدا أنها "ستبقى هناك".