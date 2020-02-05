روسيا: اتخذنا التدابير للوقاية من «كورونا» بإشراف الرئيس

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اتخاذ بلاده تدابير واسعة النطاق للوقاية من فيروس "كورونا" وذلك بإشراف مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف في تصريح اليوم الأربعاء، إن الرئيس يتلقى بانتظام معلومات حول الوضع بشأن الفيروس والتدابير واسعة النطاق التي يجري اتخاذها لحماية البلاد.وقد أشاد الرئيس الروسي اليوم الأربعاء بالتدابير الصينية لمكافحة فيروس "كورونا"، مؤكدا أن بكين تتخذ تدابير قوية وحاسمة لمكافحة الفيروس، وقال - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) - إن الصين وكل دول العالم تواجه خطر تفشي العدوى بالفيروس، وأن روسيا على استعداد لتقديم كل المساعدات اللازمة للشعب الصيني.وشدد على أن العلاقات بين بلاده والصين وثيقة في الوقت الحالي بشكل غير مسبوق، وأن هذا يعد شراكة استراتيجية شاملة تمامًا، لافتًا إلى أن البلدين يعملان على تنسيق مواقفهما بشأن قضايا رئيسة عالمية وإقليمية، ويتعاونان في المنظمات والاتحادات الدولية من بينها الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.ووصلت اليوم أول طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية لمدينة "ووهان"، بؤرة فيروس كورونا، تقل خمسة اختصاصيين طبيين روس سيعملون على إيجاد مصل للفيروس بالتعاون مع خبراء صينيين.