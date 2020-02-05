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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس نادي القصة: نتعرض للطرد من المبنى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:41 م
الكاتب نبيل عبد الحميد
الكاتب نبيل عبد الحميد
جمال عاشور
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قال الكاتب نبيل عبد الحميد، رئيس نادي القصة، إن الأزمة التي يمر بها نادي القصة في الوقت الحالي، ليست مالية في المقام الأول، وإنما يتعرضون الآن لقضية طرد من المبنى، نتيجة رفع الورثة قضية في المبنى ضدهم، لإخلاء المبنى.

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن النادي لم يتوقف عن دفع الإيجار إلى الورثة، إنما فؤجئنا بأن الورثة رفضوا الحصول عليه لمدة 3 شهور، وقاموا برفع قضية ضد النادي في المحكمة لطردهم منه.

وأشار إلى أن سعر إيجار الناي بدأ بـ12 جنيه منذ عدة سنوات، ووصل الآن إلى 1200 جنيه، ورغم ذلك لم يتوقفوا عن دفعه، لافتًا إلى أن نشاط النادي مستمر، ومتزايد يوميًا، بدعم العديد من الشخصيات المحبين له مثل الدكتور محمد الباز وغيره.

وأكد أن نادي القصة عريق ولايمكن هدمه أو التخلي عنه، ولكن تلك القضية تحدث لأعضاء ارتباك شديد، لافتا إلى أنه ستواصل مع وزارة الثقافة، ووزارة التضامن، للتدخل وحل الأزمة.

وأشار إلى أن الدعم الذي كان يحصل عليه النادي من قبل وزارة الثقافة تم تقلصيه من 100 ألف جنيه، حتى وصل إلى 10 الآف جنيه العام الماضي.

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