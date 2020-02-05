ريم مصطفى تتحدى الشتاء بالـ«هوت شورت» (صورة)

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت ريم مصطفى بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية قميص أبيض، وهوت شورت باللون الفضي، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا هادئ أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، إذ تتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائيًا وانتظار عرضه على منصة "watch it" الرقمية، كما تشارك في فيلم "العنكبوت" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.