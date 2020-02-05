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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ريم مصطفى تتحدى الشتاء بالـ«هوت شورت» (صورة)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:40 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية قميص أبيض، وهوت شورت باللون الفضي، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا هادئ أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، إذ تتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائيًا وانتظار عرضه على منصة "watch it" الرقمية، كما تشارك في فيلم "العنكبوت" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
ريم مصطفى تتحدى الشتاء بالـ«هوت شورت» (صورة)
ريم مصطفى تتحدى الشتاء بالـ«هوت شورت» (صورة)

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