بعد نفاد الكمامات.. الصينيون يواجهون «كورونا» بـ قشر البرتقال

نفدت الكمامات الطبية من أرفف المحلات والصيدليات في الصين، الأمر الذي دفعهم إلى ابتكار أشكال جديدة من الكمامات عبر استخدام أشياء عشوائية طبيعية ومصنعة.وعرضت فضائية "العربية" اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لاستخدام الصينيين لأشياء غريبة لصناعة كمامة للوجه، للوقاية من فيروس كورونا المنتشر هناك، بعد نفاد الكمامات الطبية من المحلات والصيدليات في الصين.فمنهم من صنع كمامة من الزجاجات البلاستيكية ومنهم من استخدم قشر البرتقال، ومنهم من يرتدي كمامة طبية ويلف حول ملابسه أكياس من البلاتستك الكبيرة وذلك لحماية أنفسهم من المرض القاتل الذي لا يزال يحصد الأرواح يومًا بعد يوم منذ انتشاره.