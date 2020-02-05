تعاون بين «الشباب والرياضة» و«تطوير العشوائيات» لتطوير مراكز الشباب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير مراكز الشباب؛ فأجزاء منها يعاد صيانتها، ويتم تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية لأكثر من نشاط ليس كرة القدم فحسب.وأضاف، أن الرؤية تتضمن أن يكون بمراكز الشباب أنشطة ثقافية وأسرية وبعضها طبي، خصوصًا أنها موجودة في كل بقاع مصر، حيث يوجد نحو 4330 مركز شباب على مستوى الجمهورية.وأوضح أن الاستثمارات لتطوير مراكز الشباب في عام واحد فقط تسجل مليار و535 مليون جنيهًا، وتم ضخ استثمارات من القطاع الخاص مقدارها 950 مليون جنيهًا، وهو ما ذهب لتنفيذ رؤية الوزارة، جزء منها كان لحمامات سباحة، وأجزاء من الرؤية التحويلية مثل إنشاء "صالات متعددة".وشدد على اهتمام الوزارة بالمناطق العشوائية والنائية والبعيدة، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص ناجح، وأنهم يسعون لتعاون مثمر مع صندوق المناطق العشوائية.وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق المناطق العشوائية، إن الصندوق حريص على بناء البشر، حيث أننا انجزنا كثيرًا في بناء الحجر، وبنهاية عام 2020 سنكون قد قضينا على المناطق العشوائية، ومن ثم نعمل على بناء الإنسان بجميع مناطق مصر.