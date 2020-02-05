الجامعة العربية تحذر من التصعيد في سوريا بعد تهديد أردوغان

حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، من تداعيات التصعيد الخطير في شمال غرب سوريا بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقوات السورية بانسحابها.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية، تمديد مهلة انسحاب القوات السورية من جميع مناطق المراقبة التركية في سوريا حتى نهاية فبراير.كان أمهل أردوغان القوات السورية حتى الجمعة ثم مددها إلى نهاية فبراير، حيث قال: "نمهل الحكومة السورية حتى الجمعة للانسحاب من كل المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التركية".وتابع أردوغان، على القوات السورية التراجع عن المنطقة القريبة من نقاط المراقبة التركية وإلا سنجبرهم على ذلك"، مستطردا: "لقد أبلغت بوتين بأننا سنقوم بما يلزم إذا لم تنسحب قوات النظام إلى المناطق التي حددها اتفاق سوتشي".وكان أردوغان، قال اليوم الأربعاء، إن جميع القوى الموجودة في سوريا تنفذ مخططاتها بحجة محاربة تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الهجوم على الجنود الأتراك في إدلب نقطة تحول بالنسبة لتركيا في سوريا.