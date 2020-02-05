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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ملتقى الحوار يطالب «الصحة» بحماية الأطباء من الإعتداء والعدوى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
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أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريره الثاني عن قطاع الصحة في مصر لعام 2019، ورصد فيه التحديات التي تواجه قطاع الصحة، والتطبيق الفعلي والتجريبي لقانون التأمين الصحي الشامل والذي بدأ من محافظة بورسعيد.

وأكد التقرير أن الدولة المصرية أولت اهتماما خلال عام ٢٠١٩ بقطاع الصحة، وتم إطلاق العديد من المبادرات مثل "حملة 100 مليون صحة"، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن السمنة، والتقزم لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، و"نور حياة"، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.


وذكر أن محافظة بورسعيد بدأت بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء 13512 عملية جراحية، وتعمل تلك المبادرة على حماية غير القادرين من مخاطر المرض من توفير رعاية صحية دون تحمل أعباء مالية، وتم افتتاح 131 مستشفى عام ومركزي خلال عام 2019، بتكلفة 8 مليار جنيه، ولتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 105 مستشفى جامعي، وإنشاء 376 مستشفى عامة.

وحذر التقرير من وجود عجز شديد في الأطباء والفريق المعاون لهم، وذلك نتيجة هجرة أعداد كبيرة إلى الخارج بسبب تدني أجورهم المادية، مطالبًا بضرورة توفير حماية قانونية للأطباء لهم من الإعتداء أو من جراء إصابتهم بعدوي، مع وضع تأمين للأطباء من الإعتداء عليهم، وطالب وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب باعتبار اللجنة وسيط آمين بين المواطن والوزارة.

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