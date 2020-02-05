ارتفاع ضحايا قتلى انهيار جليدي بشرق تركيا إلى 21 شخصًا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى انهيار جليدي بشرق البلاد إلى 21 شخصا بتركيا.ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية التركي قوله إن ما بين 10 و15 شخصا لا يزالون محاصرين تحت الجليد.ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله إن فريقا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.