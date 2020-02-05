رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:31 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المستثمرين شركاء أساسيين في عملية التنمية، وتحسين البيئة التي تشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل مرافق 108 فدانًا امتداد المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة للبدء في أعمال التنفيذ والتي تضم 199 قطعة سيتم طرحها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

كما وجه محافظ الدقهلية بإجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك الكهرباء خارج أماكنها حفاظا على حياة العاملين والمترددين على المنطقة الصناعية، وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهير لمواجهة أي أمطار.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم الأربعاء، بحضور السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ، والأستاذة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

إيطاليا تزيد من عزلة أردوغان وترفض اتفاقيته مع السراج

منذ يوم

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ يوم

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

منذ يوم

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

الصور

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

رئيس نادي القصة: نتعرض للطرد من المبنى

رحاب مطاوع تحيي تراث أم كلثوم بالمانسترلي.. غدًا

«السيمفوني» يحيي حفلا بقيادة الإيطالي جوزيبي لانزيتا.. السبت

شاكر عبد الحميد: نادي القصة جزء من تاريخ الثقافة المصرية