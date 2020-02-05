محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل مرافق 108 فدانًا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المستثمرين شركاء أساسيين في عملية التنمية، وتحسين البيئة التي تشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة.ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل مرافق 108 فدانًا امتداد المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة للبدء في أعمال التنفيذ والتي تضم 199 قطعة سيتم طرحها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.كما وجه محافظ الدقهلية بإجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك الكهرباء خارج أماكنها حفاظا على حياة العاملين والمترددين على المنطقة الصناعية، وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهير لمواجهة أي أمطار.جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم الأربعاء، بحضور السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ، والأستاذة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.