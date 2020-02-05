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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

3 ساعات.. متوسط استخدام المصريين للسوشيال ميديا في اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:31 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
ياسمين عباس
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قدم الكاتب الصحفي راجي عامر، نصائح هامة لكيفية الاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه يجب الرجوع إلى مصادر المعلومات الرسمية، تجنبًا تزييفها، وذلك ليس في النصوص فحسب، إنما في الصور والفيديوهات أيضًا.

وأضاف راجي عامر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أخطر من إدمان العقاقير والمخدرات، منوهًا بأنه من أكثر الألفاظ المستخدمة حاليًا للتصدي إلى مشكلة قضاء كثير من الوقت على تلك المواقع.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المتوسط العالمي لقضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي هو ساعتين و16 دقيقة في اليوم، بينما المتوسط المصري هو3 ساعات و4 دقائق، وهذا وفقًا لما صرحت منظمة "جلوبال ديجيتال"، مؤكدًا أن طول الفترة التي يقضيها الفرد على تلك الوسائل تجعله أكثر عرضة إلى الأخبار المفبركة.

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