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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:55 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عبدالله هشام
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شيع منذ قليل، جثمان الفنانة نادية لطفي، بعد صلاة الظهر، من مسجد مستشفى المعادى العسكرى، بحضور عدد من نجوم الفن، ورموز المجتمع.

وأعلنت أسرة نادية لطفي، أنها ستتلقى العزاء غدًا الخميس، بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد، بالسادس من أكتوبر.


ورحلت الفنانة نادية لطفى عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.

وكانت الحال الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت مؤخرًا، ما استدعى نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، حيث عانت من التهاب رئوي حاد وتم وضعها على أجهزة التنفس إلى أن دخلت فى غيبوبة تامة ورغم حدوث تحسن طفيف فى حالتها الصحية خلال الأيام الماضية إلا أنها عانت من انتكاسة إلى أن توفيت صباح أمس.

ولدت نادية لطفى عام 1937 اسمها الحقيقى هو بولا محمد مصطفى شفيق، في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية اسمها فاطمة من محافظة الشرقية، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، وتألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال حيث أثرت السينما بـ48 فيلمًا، وقدمت عملًا تليفزيونيًا واحدًا هو "ناس ولاد ناس" وعملًا مسرحيًا واحدًا هو "بمبة كشر".

وعرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصًا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني.

وتزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينيات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)
تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري (صور)

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