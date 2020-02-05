إيطاليا تزيد من عزلة أردوغان وترفض اتفاقيته مع السراج

تواصل القوى الأوروبية رفضها لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا اتفاقه مع حكومة الوفاق الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج غير القانوني، وتقدم دعمها لليونان وقبرص لمواجهة العدوان التركي.وكانت آخر هذه القوى هي إيطاليا، التي جددت دعمها لليونان خلال لقاء وزيري الخارجية لويجى دى مايو ونيكوس دندياس.وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" إن الثنائي عبروا عن رفضهما لمذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد الجرف القاري بين تركيا وليبيا.وأشاروا في بيان مشترك عبر اللقاء، إلى أن الاتفاقية البحرية غير مقبولة، لأنها تنتهك الحقوق السيادية للبلدان المجاورة كما أنها تخالف قانون البحار.وشدد الوزيران على أن المفاوضات والطرق السلمية هي الطريقة الوحيدة حتى تكون موارد الغاز الطبيعي في المنطقة منفعة لكل الشعوب في المنطقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار.واتفق الوزيران على أن هناك رغبة متبادلة لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين، وفقًا لمفاوضات سريعة بين الدولتين.