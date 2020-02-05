«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة بدءًا من اليوم، مؤكدًا أنها لا تصل إلى حد العاصفة.وأضاف "شاهين"، للدستور، أن حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة، سيكون معتدلا إذا ما قورن بالأيام الماضية، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستنخفض بدءًا من الجمعة المقبلة، ويستمر نشاط الرياح مصحوبًا برمال شديدة، مشيرا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.جدير بالذكر أن هناك شائعات انتشرت عن عاصفة ترابية تجتاح البلاد بدءا من اليوم، إلا أن هيئة الأرصاد نفت ذلك.