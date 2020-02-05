إطلاق أول مهرجان رياضى بأسيوط الجديدة (صور)

أعلنت المهندس جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن بدء فعاليات المهرجان الرياضي الأول تحت شعار "أسيوط الجديدة مدينة رياضية"، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالرياضة.وقالت إن المهرجان شارك به أكثر من 2000 شاب وفتاة بالجامعات المختلفة، منها جامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومراكز الشباب وسكان المدينة، وتمتد فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية وعمداء الكليات.وأوضحت أن بدأ المهرجان صباح اليوم مع إطلاق إشارة البدء لسباق الماراثون من أمام بني الجهاز إلى المنتدى الرياضي لمسافة 3 كم، ويضم المهرجان عددا كبيرا من الأنشطة المتنوعة المختلفة.