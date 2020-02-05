تقديرات إسرائيلية: حماس تدرس عودة التظاهرات على حدود غزة

أكدت التقديرات الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس الفلسطينية تدرس العودة للتظاهرات بشكل مستمر على حدود القطاع المحاصر، للضغط على تل أبيب من أجل الالتزام ببنود تفاهمات التهدئة التي تم عقدها في وقت سابق.وأوضحت التقديرات الإسرائيلية أن التوترات الأمنية الحالية، والتي تتم بشكل شبه يومي، على الحدود مع غزة لن تنتهي، خاصةً خلال شهر فبراير الجاري، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصفًا عنيفًا على عدة مواقع تابعة لحماس، داخل غزة، بدعوى الرد على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف.وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: "نفذت طائراتنا غارات على مواقع تابعة لحماس، ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة، كما أننا مستعدين لأي سيناريوهات على الحدود الجانبية".