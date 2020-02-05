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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مي عزالدين تهنئ زينة بعيد ميلادها: يا حبيبة مي (صورة)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:18 م
مي و زينة
مي و زينة
ياسمين عباس
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هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنانة زينة بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي عز الدين، صورة للفنانة زينة، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة مي، ربنا يكرمك ويحميكي ويخليكي ليا ولأولادك، ويسعدك يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة، فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليًا في السينمات، الفيلم قصة وبطولة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فيه النجوم: خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهما.

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