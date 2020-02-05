ضبط أكاديمية مزيفة تعطي شهادات دراسية بالمنوفية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا وترويج الشهادات الدراسية المزورة.أكدت التحريات، إدارة أحد الأشخاص كيانا تعليميا بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية وترويجه شهادات مزورة؛ لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.بالاستعلام من الجهات المعنية، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على "عدد من شهادات التدريب وكارنيهات مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة مزورين، 10 دفاتر إيصال استلام نقدية، 4 أكلاشيهات للكيان الوهمي، مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمي، مبلغ مالي من حصيلة نشاطه، جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من الشهادات المضبوطة وصور الكارنيهات والشهادات".وضُبطت كمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وصور شخصية وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الالتحاق بالكيان الوهمي.بمواجهة المتهم، اعترف بمزاولة ذلك النشاط الإجرامى المؤثم وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.