«مسافرون للسياحة»: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ضاعفت أعداد السياح بالقارة

أعدت جمعية مسافرون للسياحة والسفر برئاسة الدكتور عاطف عبداللطيف، تقريرا حول النتائج السياحية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لمدة عام، أكد إزدهار السياحة في القارة الأفريقية نتيجة للقمم السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العديد من الدول والتكتلات، مثل القمم الأفر يقية الصينية والروسية والألمانية ومجموعة السبع الكبار، و"التيكاد" ومنتدى أفريقيا للاستثمار وملتقى الشباب الأفريقي ومنتدى الحزام والطريق وقمة المناخ وغيرها الكثير.وقال الدكتور عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 10 فبراير 2019 للمرة الرابعة في تاريخها، حيث تعد إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفریقیة، مضيفا أن الشركات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية بين دول القارة الأفريقية التي تمت في 2019، أنعكست بشكل مباشر على زيادة معدلات السياحة في مصر والقارة بشكل عام، فطبقا للتقرير السنوي الصادر عن برنامج الحكومة المصرية، نجد أنه في الفترة من يوليو 2018 ليونيو 2019، شهدت مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الإفريقية 61%، فضلا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام.و أكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن التقارير الرسمية تؤكد ارتفاع معدلات السياحة الأفريقية بشكل عام خلال 2019 مقارنة بعام 2018، فقد بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد الأفريقي بنهاية عام 2018إلى 9.6 مليار دولار وارتفع خلال 2019 بنسبة كبيرة وبلغت المساهمة المباشرة للقطاع السياحي في توفير فرص عمل حوالي 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018 وتخطت بنهاية 2019 أكثر من 12 مليون فرصة عمل وبلغ عدد الليالي السياحية 290%ما بين عامى 2016 و2018 وهذا الرقم زاد بنسبة كبيرة في 2019.وحول معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، خلال عام 2019 أكد أنه وصل عدد السائحين ما يقرب من 13 مليون سائح زاروا مصر، ومن المتوقع أن تتخطى أعداد السياح الوافدين لمصر أرقام 2010 خلال عام 2020 كنتيجة طبيعية للدعم القوي من القيادة السياسية المصرية لهذا القطاع المهم في العالم وجولات الرئيس السيسي المكوكية حول العالم وإيمانا أيضا بأهمية السياحة كمورد دخل مهم جدا، فيكفي أن نعلم أن السياحة الدولية حققت عائدات وصلت إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي عام 2018 على سبيل المثال.وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما قام به الرئيس السيسي من نشاطات دولية وأفريقية سلط الضوء على إمكانيات القارة الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، وأصبحت محط أنظار العالم وقبلة عشاق السياحة والسفر، بعد أن تم تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية الطبيعية والتاريخية والبيئية والاستشفائية.