بعد ثبوت نجاحه.. الصين تعلن التوصل لعلاج «كورونا»

أعلن التلفزيون الصيني أن فريق بحثي بإحدى الجامعات في بكين توصل لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد المنتشر حاليا في البلاد، ويكمن هذا العلاج في مزج أدوية علاج الأنفلونزا مع أدوية علاج مرض الإيدز.ووصل أعضاء الفريق البحثي من جامعة جيجيانج الصينية، الذي اكتشف علاج فعال لفيروس كورونا، إلى مدينة ووهان صباح اليوم الأربعاء، لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة "كورونا"، بعد أن نجح في التجربة على البشر شرق البلاد، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.ومن جانبه، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانج، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.ووفقا لتقرير من اللجنة الوطنية للصحة، حوالي 262 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل مجموع ما تم شفائهم حتى نهاية أمس الثلاثاء إلى 892 شخصا، حسب ما أعلنت السلطات الصحية في الصين.وكانت مجموعة من الأطباء في تايلاند أعلنت أن هناك حالات كثيرة ممن أصيبوا بالفيروس تم شفائها من خلال مزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس HIV (مرض نقص المناعة المكتسب- الإيدز)، حيث أظهر العلاج نتيجة فعالة بعد 48 ساعة من استخدامه.وأشار الأطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك إلى أن امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاما من مدينة ووهان أكدت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا قبل 10 أيام، أظهرت تحسنا كبيرا في صحتها وحالتها المرضية، بعد استخدام نهجا جديدا في العلاج، حيث جاءت التحاليل الجديدة سلبية بعد 48 ساعة من التواصل في العلاج.وقال الطبيب كاريانجاسكا اتيبورنوانيتش المتخصص في علاج الرئة في جامعة راجافيثي للصحفيين: "النتيجة جيدة بشكل عام لكن ما زال يتعين علينا إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا يمكن أن يصبح علاجا".ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، كانت شركة طبية أمريكية تعاونت مع السلطات الصينية في إنتاج عقار أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس، لافتا إلى أن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا، ولكن لم يتم ترخيصه رسميا.ووفقا للبيانات الصينية، فإن الفيروس الجديد يعد أقل خطورة من الـ"سارس"، رغم أنه ينتشر بشكل أسرع منه.وقالت سيلفي برياند المديرة بمنظمة الصحة العالمية، إن معظم من توفوا بفيروس كورونا أو تعرضوا لإصابات حادة لديهم أمراض مزمنة مثل السرطان أو السكري أو يعانون من مناعة ضعيفة أو كبار السن.وأعلنت لجنة الصحة الصينية صباح اليوم إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق، حيث كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 24324 إصابة.