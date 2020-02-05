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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ملاك الرحمة».. ريم أبو عيد تطلق حملة لإطعام حيوانات الشارع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:13 م
ريم أبو عيد
ريم أبو عيد
سمر عبدالله
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"الرحمة خير من العدالة".. هذه هي المقولة الأشهر على الإطلاق التي تردد منذ القِدم، إلا أن امرأة خمسينية قررت تحويلها لمبدأ في التعامل مع حيوانات الشوارع، سرعان ما قررت تطبيقها حتى استطاعت أن تُبهر المحيطين بها، ريم أو عيد، اختارت أن تطعم هذه الحيوانات وتحافظ على صحتهم.

بدأت ريم أبو عيد مع حيوانات الشارع حين وجدت كلبا وخافت أن يعقرها، لتفكر في مواجهة خوفها بالاقتراب منه، وهو ما حدث بالفعل، قررت شراء طعام مليئ بالفيتامينات والكالسيوم للقطط والكلاب، وأطعمتهم بنفسها في شوارع مختلفة، بمدينة نصر، حيث تعيش، وامتد نشاطها ليشمل مناطق أخرى.

لم تكتفِ ريم أبو عيد بإطعام الكلاب، سرعان ما قررت أن تصل رسالتها لعدد من الأشخاص، طبعت ملصقات لتصحيح مفاهيم الناس عن حيوانات الشوارع، أبرزها عن ضرورة التعامل معهم دون خوفٍ لأنهم لا يأذون من يطعمهم، لتفاجأ بعد بتأثيرها فى الآخرين الذين قرروا طباعة هذه الملصقات وتوزيعها للتوعية بأهمية حقوق الحيوان.

تقول "أبو عيد" أنها قررت تأسيس مبادرة لإيصال رسالتها لعدد كبير من الأشخاص أطلقت عليها "حق الحياة"، أطلقت ريم على مجموعة الكلاب والقطط أسماء مثل "عنتر.. دهب.. مرجان"، بعد أن وصفتهم بأصدقائها الأوفياء، كاتبة: "لا تمد يديك بطعام مسموم للكلاب".

بعد أن أطلقت ريم المبادرة ونجحت في تعقيم عدد من الكلاب، تستعد الآن لعمل فيلم روائي قصير عن أهمية إطعام حيوانات الشارع، حيث ينافس الفيلم على جوائز عالمية، كما أنها قررت إنشاء قناة لحيوانات الشارع على اليوتيوب للتوعية بأهمية إطعامهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرض ريم مقاطع فيديو مصورة للحيوانات وبالفعل تفاعل الناس معها.

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