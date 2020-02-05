«بروكسيل»: سنعترف بفلسطين دولة حال فرض سيادة إسرائيل على الضفة

أبلغ الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية، أنه سيعترف بفلسطين كدولة، في حال نفذت إسرائيل عمليات فرض السيادة على مستوطنات الضفة، خطوة للرد على الإجراءات أحادية الجانب، حسبما أذاعت القناة الـ11 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن نتنياهو أنه سيتم طرح مشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، ومناطق غور الأردن، من أجل مصادقة الحكومة عليه، بعد انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل.وطالب رؤساء المستوطنات الإسرائيلية، الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، بالبدء في عملية فرض السيادة الإسرائيلية، خلال الأسبوع المقبل.وعارض جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض نتنياهو، السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، ومناطق غور الأردن، قبل انتخابات الكنيست.وكشف تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ألمح لنتنياهو بإمكانية فرض السيادة على هذه المناطق قبل الانتخابات، ولكن كوشنر عارض الأمر.