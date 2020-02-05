80.6 % نسبة النجاح في «إعدادية الفيوم»

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2019، بنسبة نجاح 80.6% بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.وقدم المحافظ ووكيل تعليم الفيوم التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدًا أن نهضة مصر، وتحقيق التنمية المنشودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر، وهو نواة تقدمها.