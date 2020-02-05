ضبط عصابة بـ60 تذكرة هيروين بأسيوط

نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الهيروين.وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من ضبط عامل بحوزته 44 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 44 جراما، سلاح أبيض "مطواة"، هاتف محمول، وعاطل بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، طلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، جزار، بحوزته 16 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 16 جراما، سلاح أبيض "مطواة"، هاتف محمول، وذلك حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة سائق.بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.