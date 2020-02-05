«مستريح الغربية» استولى على 4 ملايين جنيه من الأهالى

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، في ضبط مستريح جديد استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين بوسط الدلتا.تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 8 مواطنين، أفادوا بممارسة جزار نشاط الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواشي، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 4 ملايين و157 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.