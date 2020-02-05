النظر في 7 طعون ضد إجراء انتخابات المحامين.. الأحد

تنظر محكمة القضاء الإداري يوم الأحد المقبل، 7 طعون على قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بشأن الدعوة لانتخابات المحامين المقرر عقدها في 15 مارس المقبل، بسبب عدم إدراج أسماء بعض المرشحين بالإضافة إلى الالتزام بالإشراف القضائي على الانتخابات.وترشح على مقاعد عضوية المجلس 213 عضوًا، ويتنافس 18 مرشحًا على مقاعد الإدارات القانونية و19 على مقعد النقيب، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المحامين في الفصل في الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.