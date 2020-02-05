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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار جليدى يحاصر أكثر من 50 شخصًا بشرق تركيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه محمد
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أعلنت قناة "إن.تي.في" نقلا عن مسئول محلي، اليوم الأربعاء، أن انهيار جليدي يحاصر أكثر من 50 شخصا بشرق تركيا.

وأشارت إلى أنه قُتل 5 أشخاص على الأقل، ويُخشى أن يكون آخرون قد حوصروا في أعقاب انهيار جليدي وقع في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم الأربعاء.

وقال والي "وان"، محمد أمين بيلمز، إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص خلال البحث، ولسوء الحظ تم العثور على 5 جثث أخرى، تحت الثلوج.

وأضاف بيلمز أن شخصين آخرين على الأقل ربما يكونان محاصرين، لذلك تتواصل عملية البحث والإنقاذ.

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