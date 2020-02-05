انهيار جليدى يحاصر أكثر من 50 شخصًا بشرق تركيا

أعلنت قناة "إن.تي.في" نقلا عن مسئول محلي، اليوم الأربعاء، أن انهيار جليدي يحاصر أكثر من 50 شخصا بشرق تركيا.وأشارت إلى أنه قُتل 5 أشخاص على الأقل، ويُخشى أن يكون آخرون قد حوصروا في أعقاب انهيار جليدي وقع في ولاية وان شرقي تركيا، اليوم الأربعاء.وقال والي "وان"، محمد أمين بيلمز، إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص خلال البحث، ولسوء الحظ تم العثور على 5 جثث أخرى، تحت الثلوج.وأضاف بيلمز أن شخصين آخرين على الأقل ربما يكونان محاصرين، لذلك تتواصل عملية البحث والإنقاذ.