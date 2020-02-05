مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 43 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وصولا إلى مصلى باب الرحمة.