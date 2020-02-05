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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

من «كوليرا» إلى «كورونا».. كيف تعايش العالم مع فيروسات هددت بقاءه؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سالي رطب
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نوبة فزع جديدة أصبت العالم بعد تفشى فيروس كورونا الذي ظهر بسوق ووهان الصينية لينتقل إلى بعض دول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس المستحدث أكثر من 17 ألف شخصا، فيما تجاوزت أعداد الوفيات في الصين 360 حالة، مع تحذيرات بأنه سيكون أكثر خطرًا من انفلونزا الطيور، وسارس وكلاهما هاجم الصين فى بداياته.

لم يكن "كورونا" الفيروس الوحيد الذي يهدد البشرية بل عرف العالم ماهو أكثر خطورة منه وحصد أرواح ملايين من البشر في مختلف بلدان العالم.

وتستعرض "الدستور" أخطر الفيروسات التي هاجمت البشرية، وتعداد ضحاياها وكيف تعامل معها العالم.

الكوليرا
لقى 23 مليون نسمة حتفهم بين عامي 1865 و1917، ومازال الفيروس منتشرا في بعض الدول الإفريقية والأسيوية حتى الآن منها اليمن، أنتشر الفيروس فى الهند وانتقل منها لروسيا ثم أمريكا الشمالية، لكنه اختفى من هذه الدول ويهدد بعض الدول النامية.

تجاوزت الوفيات الروسية بسبب الفيروس مليونى نسمة، فالكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب في غضون ساعات، ولا يبدي معظم المصابين أية أعراض، أو يبدون أعراضًا خفيفة للإصابة.

منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يوفران علاج للفيروس، بإعطاء أدوية فموية أو حقن في الوريد مباشرة للحالات الصعبة.

الإيبولا

بدأ فيروس الإيبولا في دولتي الكونغو الديمقراطية والسودان، وتسبب في وفاة 40% من المصابين به، وتم التعرف عليه لأول مرة عام 1976، عندما وقعت فاشيتان في آن واحد بالدولتين.

وأشارت أبحاث أن خفافيش الفاكهة قد تكون من الكائنات المضيفة له، ويعد من أخطر أنواع الفيروسات انتقالا، ويخترق الخدوش الموجودة بالجلد.

ورغم الأبحاث السريرية التي تم إجرائها على بعض أنواع العلاج إلا أنه لا يوجد دواء أثبت فعاليته ضد الإيبولا، لذا تتواصل الأبحاث على عقاقير العلاج المحتملة.

سارس

أصاب فيروس سارس الذي ظهرت أولى الحالات المصابة به في الصين عام 2002، 5 آلاف و332 شخصًا، وتسبب في وفاة 349 أخرين، وتمثلت خطورته في إحتوائه على كمية من المعلومات الجينية، وفي كل مرة يستنسخ نفسه داخل خلية تحدث أخطاء جينية ضئيلة قد تجعله أكثر قدرة على إصابة البشر واستنساخ نفسه داخلهم، مما قاده إلى خلق سلالات جديدة أكثر قدرة على البقاء والانتقال بسهولة من إنسان إلى آخر.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها إنذارًا عالميًا بسبب المرض الذي يسببه هذا الفيروس، ولا يزال ينتشر في الصين على الرغم من احتوائه -جزئيًا- في باقي أنحاء العالم، ولايوجد حتى الآن أى علاج مخصص لفيروس سارس.

انفلونزا الطيور

لقي70% من المصابين بالفيروس حتفهم، وظهرت قابلية المرض للانتقال من الطيور والخنازير إلى البشر لأول مرة عام 1959 بسلالات جديدة حملت اسم إتش5، إتش7، وإتش9.

أصيب نحو850 شخصًا منذ سنة 2003 حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وتوفي منهم 300 شخص فيما أصيب 450 آخرون ببعض أعراض المرض.

وهنالك نوع من الفيروس اسمه (أتش 7 أن 9) من النوع الخفيف، ولا توجد معلومات عن عدد الإصابات بـ (أتش 5 أن 8) المنتشر حاليا.

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