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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية في الدقهلية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:49 ص
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
طارق عتمان
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يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الخميس، في جولة تفقدية بمحافظة الدقهلية، عددا من المشروعات التكنولوجية في مجال التدريب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، يرافقه خلالها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات والشركة المصرية لاتصالات والبريد وبعض قيادات المحافظة.

ويتابع طلعت، خلال الجولة، سير العمل وأخر المستجدات حل تنفيذ خطة رقمنة وميكنة عدد من المشروعات الحكومية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها التابعة، ضمن منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، كذلك متابعة بعض الافتتاحات داخل مدينة المنصورة والتعاون المشترك لميكنة ديوان عام المحافظة.

وتولي وزارة الاتصالات اهتماما كبيرا لتطوير وتحديث البنية المعلواتية والاتصالات في المحافظات، على رأسها محافظة الدقهلية التي حظيت بإنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، كذلك إنشاء مجمع للإبداع والابتكار بجامعة المنصورة لدعم شباب الخريجين وريادة الأعمال بالجامعة.

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