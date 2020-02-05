إصابة 3 فى حادث تصادم بـ«الأوتوستراد»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور في مختلف الجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الأوتوستراد بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى 15 مايو، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.تم نقل المصابين إلى المستشفى، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.