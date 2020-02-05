فراج وممدوح ينضمان إلى مسلسل منى زكى

تعاقد كل من الفنان محمد ممدوح ومحمد فراج بشكل رسمي على المشاركة في بطولة المسلسل الدرامي الجديد للفنانة منى زكي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له حتى الآن.وتجري أسرة عمل المسلسل جلسات عمل مكثفة مع المخرج تامر محسن؛ للانتهاء من التحضيرات الخاصة بالمسلسل وتحديد موعد نهائي للتصوير واختيار باقي الأبطال المشاركين، والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.يذكر أن محمد ممدوح ومحمد فراج شاركا خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل قابيل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه للمخرج كريم الشناوى تأليف مصطفى صقر، وشارك فى البطولة أمينة خليل وعلى الطيب ونهى عابدين، ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.