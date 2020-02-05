تحويل سجن إلى أكبر مركز لعلاج الإدمان فى الصعيد

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن تحويل سجن إلى أكبر مركز للعلاج والتعافي من الإدمان في الصعيد يعد من المشروعات القومية التي تحسب لصالح الوزارة، خاصة أنها استطاعت تحويل الأماكن المهدورة إلى أماكن لها قيمة، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفال منذ فترة بتعافي 100 فرد.وأضاف العقبي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن السجن القديم كان مقامًا في قرية بالمنيا تسمى "العزيمة" وهي واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن يتمتع بها المدمن ليستطيع التغلب على هذا المرض، وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.ونوه المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، بأن آلية العمل في الوزارة تكون بتجهيز كل جوانب الملف وما يحمله من مشاكل، والتوجه إلى المحافظة المعنية في الملف، والعمل على تطبيق كل الحلول الجذرية للانتهاء من تلك المشكلات، لافتًا إلى أن وزيرة التضامن تحرص على التواجد والإشراف بنفسها على خطة تنفيذ هذه الملفات في المحافظات المختلفة.