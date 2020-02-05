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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:46 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في السابعة من مساء الأحد المقبل، لقاءً مفتوحًا لمناقشة وحفل توقيع رواية "أسرار محمد علي" والصادرة عن دار ابن رشد للنشر٬ للكاتب محمد النادي، ويناقش الرواية الدكتور أحمد مجاهد.

محمد النادي كاتب وفنان تشكيلي مصري، مقيم في سلطنة عمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 6×6 التي نظمت عدة معارض في مصر وخارج مصر في مجال الفن التشكيلي.
تتناول الرواية بشكل فانتازي الجانب الإنساني والنفسي لمحمد علي حاكم مصر، يقدم فيها المؤلف رؤية تاريخية بشكل مختلف عن كل الروايات التي تناولت تاريخ محمد علي مؤسس مصر الحديثة والسرد يتناول في عشرة فصول كل فصل بمسمى سر من أسرار محمد علي.

وقال النادي عن روايته: "أهدف من العمل أن لكل شخص مهما كان عظيمًا، جانبه الإنساني الذي لا نراه وربما أن التاريخ ظلم كثيرًا من العظماء بذكر بطولات وفتوحات ومصالح ومعارك وأغفل الجانب الإنساني".

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "محمد كفاللي.. أو محمد القللي أو محمد علي باشا الكبير، أحب مصر واكتشف مكنوناتها من ثروة وقوة وبشر فلان له الحجر والبشر، أحب شعب مصر ولم يتعامل مع مصر كمحتل بل تعامل كمصري صاحب سلطة واستحق العرش لنحو نصف قرن من الزمان، لمع نجمه في السماء فلمعت مصر وظهرت مرة أخرى كما كانت من قبل، أحب المجد فسعى للمجد وهرول المجد إليه، الحاكم الذي صعد للحكم في مصر بمطلب شعبي فأقصى من بايعوه فهو المستبد المحتكر جامح الطموح ومؤسس الدولة المصرية الحديثة مهدد عرش الإمبراطورية العثمانية مزعزع عرش الإنجليز والفرنسيين، ربما نعرف كل هذا ولكن لم نكتشف محمد علي الإنسان أو محمد كفاللي المحب المكروه والحاكم والصديق المحبوب.. ماذا أحب، ومن أحب، ومن أحبه، ومن ألقى عليه لعنة النسيان أو نعمة النسيان. من أنار له شعلة طريق المجد ثم أطفأها في نهاية الطريق.. أسرار حياته الشخصية التي نتخيلها كوقائع في عالم افتراضي فتلك قصة الحنين والأنين الفشل والنجاح، الحب والكراهية، الانقياد والقيادة".
الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة
الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة

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