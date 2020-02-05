وزير العدل يفاجئ مكتب توثيق مدينة نصر بزيارة تفقدية

فاجأ المستشار عمر مروان وزير العدل، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور بالحي السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين، في إطار المتابعة لملف الشهر العقاري.والتقى "مروان" ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لرأيهم حول أداء موظفي المكتب، وأشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب بينما انتقد البعض الآخر عدم كفاءة شبكة النظام الآلي، والتي يؤدي تعطلها أحيانًا إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه.كما تبادل الحديث مع موظفي المكتب حول دورة العمل وسرعة إنجازه، وقد استرعى انتباهه ربط بداية تنفيذ طلبات المواطنين بالمكتب بالانتهاء من توزيع الأرقام على الحضور، ثم يبدأ بعدها الموظفون في عملهم وفقًا للعدد الذي تم تحديده.وهو الأمر الذي تصدى له الوزير بالتوجيه نحو البدء الفوري في تنفيذ طلبات المواطنين دون انتظار استكمال إصدار الأرقام، فضلًا عن توجيه موظفي المكتب إلى عدم انتظار عودة النظام الآلي عند تعطله عن العمل، وإنما مباشرة الإجراءات يدويًا، ثم إدراجها على النظام عند عودته للعمل حرصًا على سرعة الإنجاز للتعاملات.وفي سياق متصل، تم تحديد أحد مكاتب التوثيق بالقاهرة لبدء التشغيل التجريبي لنظام المتابعة الداخلية بكاميرات المراقبة للوقوف على انتظام العمل بالمكاتب، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.