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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا فى طهران: تصرفات إيران حول الاتفاق النووى غير مشجعة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
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قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاجاريان، إن الإجراءات التي اتخذتها (طهران) بشأن الاتفاق النووي غير مشجعة، مضيفا: "لكننا نتفهمها".

وأضاف دجاجاريان، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "أن إجراءات إيران بتخفيض التزاماتها النووية لا ترضينا بالطبع، ولكننا ندرك جيدا أنها كانت ذات طبيعة قسرية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي.

وتابع: "أن إيران لم تتلق أي شيء في المقابل من الثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي تتحدث كثيرا لكنها لا تفعل شيئا"، مشيرا إلى أن آلية (إينستكس) لم تنجح مطلقا، على عكس الآلية الإنسانية التي أطلقها السويسريون.

وفي معرض حديثه عن مصير الاتفاق النووي، قال السفير الروسي: "إن الوضع معقد للغاية، وإن هناك فرصا لإنقاذ هذا الاتفاق، وهذه الفرص تعتمد إلى حد كبير على الشركاء الغربيين وعلى نتائج المفاوضات بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل والقيادة الإيرانية".

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