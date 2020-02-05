المشدد 5 سنوات لسارقي مواطنين بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين؛ في اتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن قيام المتهمين "إسماعيل.ن" و"محمود.ح"، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة السلام، باستخدام أسلحة بيضاء ونارية.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة السلام بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح وسرقته بالإكراه، واستولوا منه على مبلغ 500 جنيه وهاتفه المحمول.وبإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض، وخلال التحقيقات أنكر المتهمون صلتهم بالواقعة، وأقر المتهم الأول أن شقيقة الأصغر تمت سرقته بنفس مكان الواقعة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت إحالته للمحكمة التي أصدرت السابق.