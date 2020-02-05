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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: 3 آلاف جنيه شهريا مقابل الوجبات لـ1350 عاملا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:34 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وإدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1350 عاملا، في صرف مقابل نقدي للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3000 جنيه شهريا بالمواقع الجبلية والحقلية.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الهيئة بصرف مقابل نقدي للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا للعاملين بالمواقع الجبلية الحقلية، و2000 جنيه للعاملين بالمنطقة المركزية، وذلك نظرا لعدم توافر مطاعم لدى الهيئة في الوقت الحالي وصعوبة إنشاء مطاعم بمواقع العمل (الحقلية والجبلية) والتي تتغير من حين لآخر.

وأوضح أن الاتفاقية نصت على أن يعامل العاملون الذين تتطلب ظروف عملهم السفر والتواجد في مواقع العمل (الحقلي) بنفس معاملة العاملين بالمواقع خلال فترة تواجدهم بهذه المواقع، ولا يمنح المقابل النقدي للوجبات الغذائية خلال فترة الغياب بدون إذن في حالة الإجازات المرضية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن هذا المقابل النقدي يصرف لشراء مقررات الوجبات الغذائية المقررة طبقا للقانون 27 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 75 لنفس السنة بمعرفة العامل نفسه.

ونصت الاتفاقية على أنه يتم مراجعة قيمة الوجبات الغذائية سنويا لكل شريحة طبقا لأسعار السوق بمعرفة كل من مجلس إدارة الهيئة، والنقابة.

ووقع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات، محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وأسامة فاروق فؤاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على الاستجابة لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.

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