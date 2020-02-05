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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الطب الشرعى يناظر طفلًا اعتدى عليه جاره جنسيًا فى أكتوبر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأربعاء، بعرض طفل اعتدى عليه جاره جنسيًا على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل جاره.

كشفت تحقيقات النيابة أن ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقدمت ببلاغ إلى ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر، تتهم فيه جارها "م. س" في العقد الثاني من العمر، بالاعتداء الجنسي على نجلها "أ. ع" 9 سنوات، وهتك عرضه مستغلًا عدم تواجد أحد من أفراد المنزل.

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة أقوال المبلغة، وبناء على ذلك تم القبض على المتهم، وأضافت التحقيقات أنه تبين من خلال مواجهته بأقوال والدي المجني عليه وتحريات المباحث أنه ارتكب الواقعة، مشيرًا إلى أن المجني عليه اعتاد اللهو معه منذ فترة.

ويوم الواقعة استغل عدم تواجد أحد من أفراد أسرته وأسرة الطفل، وأجبره على خلع ملابسه واعتدى عليه جنسيًا، وقد ترك الطفل بعدما لاحظ ظهور علامات الإعياء الشديد عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل عاد لشقته وبدت عليه علامات الخوف والفزع، مما دفع والدته إلى الاستفسار عن السبب وراء تدهور حالته، فأخبره بأن جاره اعتدى عليه جنسيًا وهتك عرضه ولمس مناطق حساسة من جسده.

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