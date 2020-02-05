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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أربعة أضعاف «سارس».. بالأرقام: خسائر الصين من تفشى «كورونا»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:31 ص
الصين
الصين
محمد الورواري
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في الوقت الذي لا يمكن فيه تحديد حجم الضرر الذى يسببه كورونا علي الاقتصاد الصيني، إلا أنه قد يهبط بنسبة نقطتين مئويتين خلال الربع الجاري من العام، ما يعني تحقيق خسائر تصل إلى 62 مليار دولارا،، لذلك تحاول الصين التصدي لإنتشار الفيروس الذي أودي بحياة 304 أشخاص، مع إصابات مؤكدة تتجاوز41 ألف حالة.

وقال الدكتورعلي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن خسائر الإقتصاد الصيني بلغت نحو 62 مليار دولار نتيجة تفشى "كورونا، مما جعل الفيروس يخفض مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 170%، وقد تسبب الخوف من إنتشاره فيروس في إنخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار، وإغلاق معظم الشركات الكبري، ومنع عدد من الرحلات الجوية من وإلي الصين، وبالتالى تراجع حركة الطيران بنسبة 14%، أما السكك الحديدية فتراجعت بنسبة 42%.

وأكد "الإدريسي" أن الفيروس قد أثر سلبا علي الإقتصاد الصيني، ضرب أسواق الأسهم وبعض العملات، وأسواق المعادن والنفط الغاز، والمواد الخام، المطاعم والفنادق.

وأوضح أن الإقتصاد العالمي تكبد خسائر تفوق 160 مليار دولار"، بسبب كورونا لتصبح أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وتتجاوز أربعة أضعاف ما سببه فيروس "سارس" الذي اجتاح الصين عام 2003.

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