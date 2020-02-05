فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ذكرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم فتح باب تلقي التظلمات لامتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) الفصل الدراسي الأول، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 19 فبراير الجاري.وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم أن لجنة النظام والمراقبة وجهت جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستقبال التظلمات عن طريق ولي أمر الطالب، وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بالغردقة.