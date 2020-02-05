«القومي للإعاقة» يكرم 18 مترجمًا للغة الإشارة في معرض الكتاب



اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، بتكريم عدد من مترجمي لغة الإشارة المشاركين بالمعرض من خلال المجلس.



قام اللواء هاني أحمد نبيه الأمين العام المساعد للمجلس خلال ختام فعاليات معرض الكتاب بتكريم 18 مترجمًا للغة الإشارة، وهم رامي يسري عدلي، ومحمود فتحي، ورحاب محمد عطية، وبيشوي عماد، وهبة أنور أحمد، وسعاد محمد الجوهري، ومصطفى حسن محمد، وهدير أشرف محمد، ويارا يحيى عبدالمنعم، وفاتن محمود كمال، والدكتور محمد أنيس، وهاجر كمال عبداللطيف، ومروة ناصر عبدالحميد، وشيماء محمد أحمد، والدكتور سعيد سامي، وحماده محمد حسن، وآلاء محمد يونس، ونوران جمال ناصر.

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، بتكريم عدد من مترجمي لغة الإشارة المشاركين بالمعرض من خلال المجلس.قام اللواء هاني أحمد نبيه الأمين العام المساعد للمجلس خلال ختام فعاليات معرض الكتاب بتكريم 18 مترجمًا للغة الإشارة، وهم رامي يسري عدلي، ومحمود فتحي، ورحاب محمد عطية، وبيشوي عماد، وهبة أنور أحمد، وسعاد محمد الجوهري، ومصطفى حسن محمد، وهدير أشرف محمد، ويارا يحيى عبدالمنعم، وفاتن محمود كمال، والدكتور محمد أنيس، وهاجر كمال عبداللطيف، ومروة ناصر عبدالحميد، وشيماء محمد أحمد، والدكتور سعيد سامي، وحماده محمد حسن، وآلاء محمد يونس، ونوران جمال ناصر.





فيما كانت الورشة الثالثة للأطفال بعنوان "كتابة القصة القصيرة"، والرابعة "تزيين الشنط" فيما استمرت الورشة الثالثة والرابعة ليوم واحد، بالإضافة إلى 4 ورش إبداعية للأطفال.



ونظم المجلس الورش السابقة بهدف تنمية وعي الأطفال المشاركين، فيما خصص المجلس الورشة التاسعة للشباب لتعلم لغة الإشارة وذلك لإدراك أهمية هذه اللغة في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومعرفة كيفية التواصل مع هذه الفئة من خلال لغة الإشارة.



ونظم المجلس عرضًا مسرحيًا لفريق "حماية" الذي تأسس عام 2012 على يد الدكتورة إيمان عزت أستاذ التربية بجامعة القاهرة، وشهد العرض حضورًا مكثفًا لرواد المعرض، بهدف توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم وأجسامهم ضد أي أفعال بها انتهاك جسدي أو تنمر.

وبلغ عدد الورش التي نظمها المجلس بمعرض الكتاب 9 ورش، وانقسمت لـ8 ورش للأطفال، وكانت الورشة الأولى للأطفال تحت عنوان "حلمك بالمستقبل"، والثانية بعنوان "الألعاب المعرفية" واستمرت الورشتين على مدار 3 أيام متفرقة.فيما كانت الورشة الثالثة للأطفال بعنوان "كتابة القصة القصيرة"، والرابعة "تزيين الشنط" فيما استمرت الورشة الثالثة والرابعة ليوم واحد، بالإضافة إلى 4 ورش إبداعية للأطفال.ونظم المجلس الورش السابقة بهدف تنمية وعي الأطفال المشاركين، فيما خصص المجلس الورشة التاسعة للشباب لتعلم لغة الإشارة وذلك لإدراك أهمية هذه اللغة في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومعرفة كيفية التواصل مع هذه الفئة من خلال لغة الإشارة.ونظم المجلس عرضًا مسرحيًا لفريق "حماية" الذي تأسس عام 2012 على يد الدكتورة إيمان عزت أستاذ التربية بجامعة القاهرة، وشهد العرض حضورًا مكثفًا لرواد المعرض، بهدف توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم وأجسامهم ضد أي أفعال بها انتهاك جسدي أو تنمر.