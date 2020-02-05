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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:28 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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بدأ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين اليوم الأربعاء تحضيرًا لاجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في دورته الـ 105 التي تعقد غدًا الخميس وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للمجلس باجتماع اللجنة الاجتماعية الأحد الماضي ثم اللجنة الاقتصادية أمس الأول الإثنين، وتم رفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسئولين تمهيدًا لرفعها للوزراء.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة للمجلس عددًا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الإستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وبنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

كما يتضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.

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