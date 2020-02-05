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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للمقاصة» تسجل أعلى صافي ربح في تاريخها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:28 ص
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
اكرم عمران
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سجلت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أعلى صافي ربح في تاريخها، بقيمة بلغت 360 مليون جنيه العام الماضي، مستفيدة من عوائد الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، والودائع البنكية.

وقالت مصادر خاصة، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا أواخر الأسبوع الماضي، تضمن الموافقة على القوائم والأداء المالي بنهاية العام الماضي الذي شهد تحقيق صافي ربح يقارب 360 مليون جنيه، مقابل 351 مليون جنيه في عام 2018، بنسبة ارتفاع اقتربت من 3 %.

وأضافت المصادر أن نتائج "المقاصة" خلال العام الماضي استندت إلى الإيرادات الجيدة من عوائد الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية والودائع البنكية، علاوة على حساب يوم بيوم الذي توضع به حصيلة تسوية ضرائب السندات الحكومية ومساهمته في تعزيز الأرباح النهائية، وفقا للاستراتيجية الناجحة التي تعمل الإدارة على انتهاجها منذ سنوات.

وحققت مصر المقاصة خلال عام 2018 صافي ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو %24.

وأضافت أن مجلس إدارة المقاصة سيجتمع خلال الأسبوع المقبل، لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة نتائج الأعمال، وأنه يدرس تحديد قيمة التوزيعات النقدية المنتظر عرضها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية، التي قد تكون بقيمة مالية مرتفعة عن نظيرتها عن 2018.

وخلال العام الماضي، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلي.

وكشفت المصادر أن الجمعية العمومية المرتقبة ستشهد الموافقة على إدراج عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة، هما خالد عبدالرحمن لمنصب العضو المنتدب المشارك، ولميس نجم على مقعد ذوى الخبرة.
ويضم مجلس إدارة "مصر المقاصة" حاليًّا 11 عضوًا، منهم 3 ممثلين للسمسرة، و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

ويتوزع هيكل ملكية "مصر للمقاصة" بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزي – بنسبة %45.

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