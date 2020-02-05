تفاصيل الإطاحة برئيس وزراء قطر (فيديو)

كشف تقرير بالفيديو لمؤسسة "ماعت جروب" عن تفاصيل جديدة حول التخبطات والأزمات الداخلية التي تشهدها قطر بعد إقالة عبد الله بن ناصر بن خليفة رئيس الوزراء القطري من منصبه، وذلك بسبب ما يقوم به تميم من تحكمات في القصر الأميري.أوضح التقرير أن هناك أزمات كبيرة تشهدها قطر في الوقت الحالي، وكشف كواليس ما دار في القصر الأميري بالدوحة بعد الإطاحة برئيس الوزراء القطري من منصبه، وذلك بعد اعتراضه على سياسات تميم بن حمد.وأكد التقرير أن هناك حالة من الغضب الشديد نتيجة لسياسات الفرد الوحيد التي ينتهجها تميم، بالإضافة إلى التدخلات التركية في شئون قطر الداخلية، وهو ما أغضب الشعب القطري والمسئولين القطريين.