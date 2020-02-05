الشافعي: الحكومة اتخذت إجراءات عظيمة لتقوية دور الصناعة

أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أهميته في توفير فرص عمل كثيرة خاصة للشباب حديثي التخرج.وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر، يليها الزراعة ثم السياحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات عظيمة لتقوية دور الصناعة في النهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال حل المشاكل التي تواجه الصناع المتعثرين.وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تواجه أزمة في وجود عمال ماهرين داخل المصانع، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عمل على توفير دورات تدريبية للعمال داخل المصانع.وتابع الشافعي، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برجال الأعمال تعمل على إنشاء شركة لتسويق منتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى خارج مصر.